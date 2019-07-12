Экономика

АО «КАУСТИК» расширило продуктовую линейку «AQUATICS»™

Экономика 12.07.2019 10:53 Реклама
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12.07.2019 10:53


Ассортимент реагентов для очистки воды в бассейнах торговой марки «AQUATICS»™ (Акватикс) пополнился новой позицией – таблетированной солью. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КАУСТИК».
Таблетированная соль «AQUATICS»™, реализацию которой начал волгоградский «КАУСТИК», применяется для подсаливания воды бассейнов и приготовления насыщенного рассола в процессах очистки воды с применением электролизного оборудования в спортивных и развлекательных водных комплексах.
Соль «AQUATICS»™ также используется для умягчения воды с целью снижения образования накипи в бытовых посудомоечных и стиральных машинах и аналогичном оборудовании предприятий сферы услуг. В промышленности этот продукт применяется для регенерации ионообменных смол в различных установках по умягчению воды, используемых в процессе водоподготовки на пищевых, фармацевтических и иных производствах, в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике, а также для получения гипохлорита натрия в электролизных установках на предприятиях водоочистки.
Таблетированная соль «AQUATICS»™ производится на основе добываемого в непосредственной близости от промплощадки «КАУСТИКа» раствора каменной соли, имеет полный комплект разрешительных документов, а стабильно высокое качество обеспечивается, в том числе, лабораторным контролем показателей используемого сырья и готовой продукции.
Линейка эффективных и абсолютно безопасных средств для очистки воды в бассейнах торговой марки «AQUATICS»™ разработана и внедрена в производство в АО «КАУСТИК» в 2008 году. Сегодня ассортимент выпускаемых здесь реагентов для очистки воды в бассейнах один из самых широких среди российских производителей. Во многом благодаря этому водные спортивные и развлекательные центры большинства крупных городов европейской части России постоянно увеличивают закупки реагентов этой торговой марки.
Напомним, что всего на волгоградском «КАУСТИКе» выпускается около 70 видов различной химической продукции, которая поставляется в большинство регионов России и в более чем 45 стран мира.

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