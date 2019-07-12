АО «КАУСТИК» расширило продуктовую линейку «AQUATICS»™

Экономика 12.07.2019 10:53 Реклама
138 0
12.07.2019 10:53
Ассортимент реагентов для очистки воды в бассейнах торговой марки «AQUATICS»™ (Акватикс) пополнился новой позицией – таблетированной солью. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КАУСТИК».
Таблетированная соль «AQUATICS»™, реализацию которой начал волгоградский «КАУСТИК», применяется для подсаливания воды бассейнов и приготовления насыщенного рассола в процессах очистки воды с применением электролизного оборудования в спортивных и развлекательных водных комплексах.
Соль «AQUATICS»™ также используется для умягчения воды с целью снижения образования накипи в бытовых посудомоечных и стиральных машинах и аналогичном оборудовании предприятий сферы услуг. В промышленности этот продукт применяется для регенерации ионообменных смол в различных установках по умягчению воды, используемых в процессе водоподготовки на пищевых, фармацевтических и иных производствах, в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике, а также для получения гипохлорита натрия в электролизных установках на предприятиях водоочистки.
Таблетированная соль «AQUATICS»™ производится на основе добываемого в непосредственной близости от промплощадки «КАУСТИКа» раствора каменной соли, имеет полный комплект разрешительных документов, а стабильно высокое качество обеспечивается, в том числе, лабораторным контролем показателей используемого сырья и готовой продукции.
Линейка эффективных и абсолютно безопасных средств для очистки воды в бассейнах торговой марки «AQUATICS»™ разработана и внедрена в производство в АО «КАУСТИК» в 2008 году. Сегодня ассортимент выпускаемых здесь реагентов для очистки воды в бассейнах один из самых широких среди российских производителей. Во многом благодаря этому водные спортивные и развлекательные центры большинства крупных городов европейской части России постоянно увеличивают закупки реагентов этой торговой марки.
Напомним, что всего на волгоградском «КАУСТИКе» выпускается около 70 видов различной химической продукции, которая поставляется в большинство регионов России и в более чем 45 стран мира.
Реклама
Популярное по теме
26.06.2019 19:04
8780 0
08.07.2019 14:13
8437 12
13.06.2019 15:14
7718 0
В цех волгоградского "Красного Октября" пришли цифровые технологии11.07.2019 17:18
Резкое повышение цен на квартиры Волгоград не коснулось11.07.2019 09:56
В АО «КАУСТИК» впервые проходит практику студентка с необычной для девушки профессией11.07.2019 09:07
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации10.07.2019 15:11
Сбербанк запустил торговлю драгоценными металлами на электронной платформе Sberbank Markets10.07.2019 14:21
ВТБ на четверть нарастил портфель привлеченных средств09.07.2019 16:35
Два обновлённых офиса Сбербанка открылись в Волгоградской области09.07.2019 12:33
Бишофит включен в общероссийский справочник по наилучшим доступным технологиям09.07.2019 12:05
Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работ08.07.2019 15:38
Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов08.07.2019 14:21
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали08.07.2019 14:13
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом05.07.2019 12:15
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублей05.07.2019 12:14
Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance05.07.2019 12:14
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»05.07.2019 10:31
Реклама