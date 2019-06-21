Экономика

Волгоград стал «чемпионом» по страхованию от несчастного случая

Экономика 21.06.2019 11:41
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21.06.2019 11:41


По итогам 1 квартала 2019 года рынок страхования Волгоградской области вырос на 1,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,45 млрд. рублей  за счет ОСАГО, страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования и страхования имущества. Эти виды компенсировали падение страхования жизни на 7% и каско на 3%. При этом средний рост по стране составил только 0,35%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦБ РФ.
Самые впечатляющие темпы роста показало страхования от несчастных случаев — +26%. Этот вид очень сильно зависит от объемов кредитования, в том числе потребительского, так как значительную долю взносов составляют платежи по «кредитным» полисам.
По темпам роста сборов ОСАГО Волгоград вошел в 20 регионов-лидеров страны. Это результат мер по обеспечению доступности полисов. В среднем по стране рынок ОСАГО сократился на 2% вследствие расширения тарифного коридора и роста ценовой конкуренции страховых компаний.
Добровольное медицинское страхование выросло на 7,55%, в частности из-за увеличения расценок клиник. Эта цифра сопоставима со средней по России. Каско снизилось на 3% (по стране – минус 2% к прошлому году). Сказывается постепенное уменьшение объемов продаж новых автомобилей.
Рост страхования имущества частных лиц  составил 14,1% — Волгоград опережает даже Москву и Санкт-Петербург. На сборы по этому виду страхования влияет активность ипотечного кредитования.
«По итогам I квартала наш филиал в числе лидеров по росту доходов. Сборы увеличились на 50,4% в основном за счет добровольного медицинского страхования, каско и ОСАГО», — комментирует директор филиала «Ренессанс страхование» в Волгограде Ольга Бушуева. 

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