В Волгоградской области суд отобрал водительские права у "граждан-алкоголиков"

Общество 21.06.2019 11:02
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21.06.2019 11:02
Несколько жителей Палласовского района, страдающих алкоголизмом, лишились водительских прав после вмешательства прокуратуры. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проверки, проведенной надзорным ведомством, оказалось, что у девяти человек, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом “II стадия активной зависимости от алкоголя”, есть водительские права категорий “А”, “В” и “С”.
После этого прокурор обратился с иском о лишении водительских прав “граждан алкоголиков”. Суд согласился с тем, что эти люди представляют опасность для участников дорожного движения. Сейчас у палласовцев водительские права приостановлены на неопределенный срок, а сами водительские удостоверения изъяты.
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