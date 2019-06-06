Общество

Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково

Общество 06.06.2019 10:35
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06.06.2019 10:35


Молодежное волонтерское движение, действующее под патронажем компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», продолжает марафон добрых дел. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в начале июня участники молодежного движения совместно с сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД России по Котельниковскому району Волгоградской области вышли в рейд по пропаганде безопасности дорожного движения.
На этот раз волонтеры обратили внимание на безопасность детей во время каникул. Летом,  освободившись от учебы, дети проводят много времени на улицах, гуляют, катаются на велосипедах, роликах и скейтах. Детская неуемная энергия, жизнерадостность, непредсказуемость и неумение оценить опасность могут стать причиной несчастных случаев. И в этот период водителям автотранспорта нужно проявлять повышенное внимание. Поэтому акция прошла в самом центре города Котельниково, где интенсивное движение на оживленном участке осложняется несколькими нерегулируемыми пешеходными переходами.
На общем сборе в штаб-квартире волонтерского движения, расположенной в центральном офисе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», ребята приготовили «лайки» - бумажные наклейки. Затем, чтобы лично поблагодарить дисциплинированных водителей за ответственность и заботу о сохранении своей и чужих жизней, волонтеры отправились в рейд с инспекторами ГИБДД. Перед началом мероприятия инспектор ДПС Елена Шашко провела для юных волонтеров инструктаж о соблюдении мер личной безопасности.
Инспекторы и волонтеры благодарили автомобилистов за содействие в проведении акции и соблюдение правил дорожного движения, вежливое отношение к пешеходам. В знак благодарности за ответственное вождение ребята, с разрешения владельцев авто, разумеется, «ставили лайки» водителям – прикрепляли бумажные наклейки на заднее стекло автомобиля.

Нечасто дорожные полицейские останавливают машины, чтобы поблагодарить водителя. Услышав о причине остановки, автомобилисты сначала удивлялись, потом улыбались и соглашались прикрепить лайк и сфотографироваться на память с волонтерами. Запас лайков, которые заранее приготовили волонтеры, закончился очень быстро, потому что все автомобили, которые останавливали инспекторы ГИБДД, пропускали пешеходов, водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, самые неугомонные, искренние, жизнерадостные и веселые юные котельниковцы объединились в волонтерское движение в 2012 году. С тех пор на благо города и людей работает уже несколько поколений волонтеров. На счету ребят клумбы и деревья, скворечники, праздники для маленьких пациентов Котельниковской центральной районной больницы, письма-треугольники с поздравлениями ветеранам Великой Отечественной войны, рукотворные открытки с поздравлениями на День пожилого человека и уникальные куколки на Масленицу, флешмобы, косплей на День всех святых и много других акций и веселых чудачеств.

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