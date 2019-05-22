Клиенты банка «Возрождение» пойдут на футбол с 30% скидкой





Банк «Возрождение» приглашает клиентов-держателей карт «Мир» принять участие в акции национальной платежной системы – официального партнера сборной России по футболу. В рамках акции болельщики могут купить билеты на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 со скидкой 30%, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка.

на сайте super.mironline.ru акции платежной системы «Мир» или через сервис kassir.ru. Чтобы получить скидку, необходимо при покупке билета выбрать способ оплаты «Банковская карта МИР». Купить билеты можноакции платежной системы «Мир» или через сервис kassir.ru. Чтобы получить скидку, необходимо при покупке билета выбрать способ оплаты «Банковская карта МИР».

Болельщикам национальной сборной доступны и другие приятные бонусы по картам «Мир» в городах проведения матчей. Они смогут получить кэшбэк до 6% при бронировании гостиниц на сайте privetmir.ru и до 10% при покупке еды и напитков на стадионах. Для этого необходимо зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте privetmir.ru. Воспользоваться предложением могут держатели национальных платежных карт 90 российских банков, включая крупнейшие.

«Россия – Сан-Марино» , а 11 июня болельщики смогут поддержать национальную сборную в Нижнем Новгороде на матче «Россия – Кипр» . Уже 8 июня 2019 года в Саранске состоится отборочный матч Чемпионата Европы-2020, а 11 июня болельщики смогут поддержать национальную сборную в Нижнем Новгороде на матче

Кроме того, можно поучаствовать в акции, которая дает шанс выиграть поездку на один из отборочных матчей российской команды, посещение тренировки национальной сборной в Новогорске и спортивные сувениры с автографами игроков.

Чтобы стать участником акции, достаточно оплачивать покупки картой «Мир» на сумму не менее 300 рублей и регистрировать чеки на сайте акции на сайте акции super.mironline.ru.

Банк «Возрождение» (ПАО) – один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую государственную финансовую группу ВТБ. По данным ЦБ занимает 34 место в рейтинге банков по надежности на 2019 год и 35 место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. Участник ТОП-10 рейтинга портала Банки.ру по объему ипотечных кредитов, выданных в 2018 году. Занимает 12 позицию в рейтинге Высшей ипотечной лиги по суммарному объему кредитования за 2018 год по данным агентства «Русипотека». Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж, большая часть которых расположена в Московской области. Услугам клиентов Банка доступны порядка 730 банкоматов «Возрождения», а также порядка 14,6 тысяч устройств Группы ВТБ. Банк обслуживает свыше 1,2 млн частных клиентов, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.



