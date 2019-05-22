Телеком

«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Телеком 16.05.2019 11:32
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16.05.2019 11:32


«Ростелеком» организовал сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны. Традиционное для компании мероприятие состоялось 16 мая в 10 региональных центрах ЮФО и СКФО – Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Астрахани, Владикавказе, Нальчике, Майкопе, Махачкале и Элисте, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Национальный оператор связи предоставил собственные переговорные в региональных филиалах компании, где с помощью цифровых технологий был организован телемост между городами. Всего во встрече приняли участие 88 человек.
«Уже 11 год подряд «Ростелеком» на Юге дарит ветеранам возможность общения со своими однополчанами. И мы рады, что современные технологии, которыми компания располагает, предоставляют такую возможность. Это самое малое, что мы можем сделать для тех, кто, не жалея себя, сражался за мир и процветание нашей страны. Вдвойне приятно, что для наших участников это тоже значимое в жизни событие, которое они каждый год ждут с воодушевлением», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.
В ходе встречи ветераны совместно с ансамблем Северо-Кавказского окружного Дома офицеров пели песни военных лет, вспоминали фронтовые будни, читали стихи собственного сочинения, делились опытом решения социальных вопросов, рассказывали о своих семьях и поздравляли товарищей с прошедшим праздником Великой Победы.
Председатель Ростовского регионального отделения «Российский союз ветеранов», генерал-майор Владимир Чернобылов: «Благодаря «Ростелекому» мы каждый год собираемся c ветеранами, делимся впечатлениями, говорим о жизни. Для нас это уникальная возможность заглянуть в глаза боевым товарищам, обменяться мнениями и убедиться в том, что весь боевой состав на месте. Мы благодарны за четкую организацию, сегодня все прошло на высшем уровне. Теперь готовимся ко встрече 75-летия Великой Победы в том же составе!».
Помимо организации телемостов, «Ростелеком» в преддверии Дня Победы традиционно устанавливает льготы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проводит благотворительные акции. Так, в этом году компания предоставила 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья.
Подвиг российского народа в Великой Отечественной войне высоко почитаем в «Ростелекоме». В апреле 2019 года компания запустила в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink новый телеканал «Победа». Его эфир посвящён самому важному событию отечественной истории за последние 100 лет — Великой Победе 1945 года. На канале круглосуточно транслируется классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

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