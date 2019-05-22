Федеральные новости 15.05.2019 10:47
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15.05.2019 10:47
ФАС России разъяснило, чем чревато понуждение работников к обслуживанию в определенных банках. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, антимонопольное ведомство проанализировало практику применения антимонопольного законодательства за четыре года в отношении органов государственной власти и местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих функции указанных органов.
В разъяснениях указано, что в соответствии с трудовым законодательством работник имеет право написать заявление о получении заработной платы через тот банк, который ему удобен. В свою очередь работодатели или их вышестоящие организации зачастую навязывают своим работникам более выгодные для себя банки. Однако понуждение работников к обслуживанию в определенном банке незаконно.
В свою очередь в Волгоградском УФАС напомнили, что в декабре 2017 года выдавалось предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание "зарплатного" проекта в обозначенный комитетом банк, и о заключении до конца декабря 2017 года в этой финансово-кредитной организацией договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов.
Кроме того, ФАС России в своих разъяснениях обращает внимание, что в ряде случаев органы, осуществляющие функции по разного рода выплатам гражданам, в том числе социального характера, навязывают им определенные кредитные организации либо не предоставляют гражданам права на полный выбор организаций, через которые могут быть получены различные пособия, что недопустимо и может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства. Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников сообщил, что позиция ФАС России по "зарплатному" рабству доведена до сведения глав всех муниципальных образований региона. "Навязывание кем бы то ни было работникам обслуживания "зарплатного" проекта в конкретном банке не только ущемляет их права, но и может привести к ограничению конкуренции на рынке данного вида финансовых услуг, поскольку такие действия могут привести к необоснованному перераспределению финансовых средств одних банков в пользу других. В таких случаях финансовым организациям следует обращаться к нам. При наличии доказательств таких фактов мы готовы рассматривать соответствующие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Гражданам, которых понуждают к "зарплатному рабству" мы рекомендовали обращаться в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области", - сказал Лучников.
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