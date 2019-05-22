Федеральные новости

Волгоградское УФАС нацелено на серьезную борьбу с «зарплатным» рабством

Федеральные новости 15.05.2019 10:47
3326 4
15.05.2019 10:47


ФАС России разъяснило, чем чревато понуждение работников к обслуживанию в определенных банках. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, антимонопольное ведомство проанализировало практику применения антимонопольного законодательства за четыре года в отношении органов государственной власти и местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих функции указанных органов. 
В разъяснениях указано, что в соответствии с трудовым законодательством работник имеет право написать заявление о получении заработной платы через тот банк, который ему удобен. В свою очередь работодатели или их вышестоящие организации зачастую навязывают своим работникам более выгодные для себя банки. Однако понуждение работников к обслуживанию в определенном банке незаконно.
В свою очередь в Волгоградском УФАС напомнили, что в декабре 2017 года выдавалось предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание "зарплатного" проекта в обозначенный комитетом банк, и о заключении до конца декабря 2017 года в этой финансово-кредитной организацией договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов.
Кроме того, ФАС России в своих разъяснениях обращает внимание, что в ряде случаев органы, осуществляющие функции по разного рода выплатам гражданам, в том числе социального характера, навязывают им определенные кредитные организации либо не предоставляют гражданам права на полный выбор организаций, через которые могут быть получены различные пособия, что недопустимо и может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства. Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников сообщил, что позиция ФАС России по "зарплатному" рабству доведена до сведения глав всех муниципальных образований региона. "Навязывание кем бы то ни было работникам обслуживания "зарплатного" проекта в конкретном банке не только ущемляет их права, но и может привести к ограничению конкуренции на рынке данного вида финансовых услуг, поскольку такие действия могут привести к необоснованному перераспределению финансовых средств одних банков в пользу других. В таких случаях финансовым организациям следует обращаться к нам. При наличии доказательств таких фактов мы готовы рассматривать соответствующие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Гражданам, которых понуждают к "зарплатному рабству" мы рекомендовали обращаться в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области", - сказал Лучников.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск
06.05.2019 12:33
17930 29
В Волгограде чиновники назвали даты введения в эксплуатацию проблемных многоэтажек
15.05.2019 16:06
4868 6
В Волгограде появится улица имени Клементины Черчилль
08.05.2019 15:41
4081 28
Федеральные новости
15.05.2019 16:06
Федеральные новости 15.05.2019 16:06
4868 6 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
08.05.2019 15:41
Федеральные новости 08.05.2019 15:41
4081 28 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
08.05.2019 12:20
Федеральные новости 08.05.2019 12:20
1261 3 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2019 12:33
Федеральные новости 06.05.2019 12:33
17930 29 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
20.04.2019 13:29
Федеральные новости 20.04.2019 13:29
14289 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
20.04.2019 10:41
Федеральные новости 20.04.2019 10:41
11279 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
18.04.2019 15:23
Федеральные новости 18.04.2019 15:23
11822 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
12.04.2019 16:49
Федеральные новости 12.04.2019 16:49
20838 16 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
12.04.2019 12:22
Федеральные новости 12.04.2019 12:22
3022 25 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2019 16:55
Федеральные новости 10.04.2019 16:55
8889 9 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2019 12:34
Федеральные новости 10.04.2019 12:34
6731 27 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
04.04.2019 20:52
Федеральные новости 04.04.2019 20:52
14770 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
29.03.2019 14:34
Федеральные новости 29.03.2019 14:34
1423 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2019 19:40
Федеральные новости 19.03.2019 19:40
43067 76 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2019 12:16
Федеральные новости 19.03.2019 12:16
6501 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 