В Волгограде неизвестный поджег подъезд общежития

Происшествия 26.04.2019 10:16
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26.04.2019 10:16
Пожар вспыхнул минувшей ночью в подъезде пятиэтажного дома №21 по улице Калининградской в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, сигнал о возгорании на втором этаже общежития поступил на пульт дежурного около часа ночи. На место сразу выехали расчеты ближайшей пожарно-спасательной части. Однако вмешательство спасателей не потребовалось, жильцы сами потушили огонь. По словам местных жителей, поджигателем был неизвестный мужчина, который бросил какую-то бутылку на лестничную площадку.
«Мы проснулись от звуков разбивающегося стекла. Это оказались окна. Мы сразу вскочили и выбежали в коридор. Стали подручными средствами гасить пламя. К счастью, наши (всего их 16 на этаже) не пострадали. Но интернета теперь у нас нет – кабель сгорел. Подъезд тоже нуждается в ремонте – все стены черные», - рассказал один из местных жителей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ - "умышленный поджог", устанавливается сумма ущерба.
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