



Вандал, устроивший погром в парке Победы у подножия Мамаева Кургана, по предварительным данным, студент

одного из старейших вузов города - Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Об этом сегодня стало известно ИА “Высота 102”. Напомним, инцидент произошел в воскресенье. 23-летний Камшилов разбивал фонари и камеры видеонаблюдения, ломал саженцы деревьев. Когда он увидел полицейских, то попытался сбежать, но был задержан. Парень был настолько пьян, что буквально не держался на ногах. Не исключено, что у него была “белая горячка”. Позже выяснилось, что у студента уже есть судимость по статье “Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности”.

В отношении Камшилова составлен административный материал по факту мелкого хулиганства. В ближайшее время он предстанет перед судом.