В Волжском подросток-велосипедист попал под машину

Происшествия 05.04.2019 22:17
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05.04.2019 22:17
Подросток пострадал в дорожном происшествии сегодня вечером в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в 19:45 на улице Ленина напротив дома №97. По предварительным данным, легковая машина сбила 17-летнего парня, ехавшего на велосипеде. Подросток госпитализирован в больницу имени Фишера с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства ДТП уточняются.
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