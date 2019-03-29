Экономика

Темпы роста страхового рынка Волгограда значительно превысили средние по стране

Экономика 29.03.2019 16:04
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29.03.2019 16:04


Темпы роста страхового рынка Волгограда в полтора раза выше средних по стране, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную статистику Центробанка по итогам работы страхового рынка в 2018 году.
Увеличение сборов страховых компаний в Волгограде составило 23,7%. Для сравнения:  средний рост рынка по стране +15,7%. 
Основной причиной стали рекордные темпы роста страхования жизни + 55% (по России рост страхования жизни составил 36,5%). С учетом того, что страхование жизни занимает 42% всего страхового рынка Волгограда, такие темпы роста заметно сказались на общем результате. Это результат инвестиционной активности населения: страхование жизни используется в основном как альтернатива банковским вкладам, рынок страхования жизни стал быстро расти после снижения доходности по банковским вкладам.
Рост страхования от несчастного случая и болезней меньше среднего по стране , +11,4% против +40%. Вероятная причина – незначительный прирост объемов кредитования (страхование от несчастных случаев часто оформляется при выдаче потребительских кредитов).
Добровольное медицинское страхование показало небольшое снижение, на 1%. С учетом увеличения расценок медучреждений, можно было бы говорить о заметной стагнации рынка, но такой результат практически полностью связан с показателями лишь одного из лидеров рынка. 
«В целом, рынок ДМС на  подъеме, спрос предприятий устойчивый, есть интерес к новым опциям, в частности, к телемедицине», — комментирует директор филиала «Ренессанс страхование» в Волгограде Ольга Бушуева.
Рост страхования имущества частных лиц небольшой, +1,8 (для сравнения, по стране в среднем он составил +13% , в первую очередь благодаря оживлению ипотеки).
Рекордные темпы демонстрирует второй по размеру рынок города, ОСАГО: рост  на 21,2% (по стране – только  +1,8%). Это результат мер по обеспечению доступности полисов, а также снижению убыточности ОСАГО благодаря введению натурального возмещения убытков, и, как следствие, роста интереса страховых компаний к этому рынку.

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