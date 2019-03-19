Экономика

ВТБ в Волгограде подключил офисы к Единой биометрической системе

Экономика 19.03.2019 15:50 Реклама
109 0
19.03.2019 15:50


ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в трех отделениях Волгоградской области. Всего система внедрена в 270 офисах банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, до конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ. 
Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Эту процедуру можно совершить в одном из региональных офисов банка по адресам:
- г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда д. 32
- г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8
- г. Волжский, пр. Ленина, д. 75
Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.  
«Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.
 
Справка. Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11238 9
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
19137 8
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭС
18.03.2019 13:25
7013 11
Экономика
19.03.2019 16:19
Экономика 19.03.2019 16:19
374 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 12:16
Экономика 19.03.2019 12:16
5406 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 10:06
Экономика 19.03.2019 10:06
822 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 19:25
Экономика 18.03.2019 19:25
1059 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 17:33
Экономика 18.03.2019 17:33
568 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 15:00
Экономика 18.03.2019 15:00
5502 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 14:20
Экономика 18.03.2019 14:20
570 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 13:25
Экономика 18.03.2019 13:25
7013 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.03.2019 12:54
Экономика 18.03.2019 12:54
461 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 15:52
Экономика 15.03.2019 15:52
3246 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 12:49
Экономика 15.03.2019 12:49
393 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.03.2019 09:22
Экономика 15.03.2019 09:22
494 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.03.2019 16:45
Экономика 14.03.2019 16:45
2400 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.03.2019 16:10
Экономика 14.03.2019 16:10
833 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.03.2019 15:54
Экономика 14.03.2019 15:54
700 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:42
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной плитой
19:19
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в Волгограде
18:01
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтажСмотреть фотографии
17:27
Владимир Путин и Андрей Бочаров: что осталось скрытым за встречей президента с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльникаСмотреть фотографии
16:38
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of TanksСмотреть фотографии
16:19
Сбербанк отмечает Международный день клиентаСмотреть фотографии
16:10
Житель Волгоградской области угрожал убить родителей из-за 200 рублейСмотреть фотографии
16:00
На юге Волгограда подросток устроил переполох, заявив о "школьном стрелке"Смотреть фотографии
15:01
"Живем, как в 17 веке": в Волгограде жильцы разрушающегося барака с тревогой ждут отключения газа (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:13
Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»Смотреть фотографии
13:03
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройствуСмотреть фотографии
12:47
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
На посту ДПС под Волгоградом изъяли контрафактную черную икруСмотреть фотографии
12:16
Волгоградский «Красный Октябрь» освоил производство новой марки стали Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель погиб во время ремонта автобусаСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области рост субсидий многодетным семьям на оплату ЖКУ обойдется бюджету в 130 млн рублейСмотреть фотографии
11:14
Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде создателей лжефирмы по продаже удобрений осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:19
Доверчивый житель Волгограда в рассрочку "купил" у мошенника дорогой лодочный моторСмотреть фотографии
10:14
Работодатель из Волгограда три месяца не платил зарплату работнику-невидимкеСмотреть фотографии
10:13
Назначены новые судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
ПАО «МИнБанк» открывает расчетные счета на выгодных условияхСмотреть фотографии
09:45
Автовору из Волгограда грозит колония за инструменты и автонасосСмотреть фотографии
09:44
В Волгоградской области в тройном ДТП пострадал ребенокСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде автобусный маршрут №98 удлинили на 5 кмСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь» Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
У должника из Волгоградской области арестовали его барановСмотреть фотографии
17:24
На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подросткамиСмотреть фотографии
16:42
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 