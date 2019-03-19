ВТБ в Волгограде подключил офисы к Единой биометрической системе

Экономика 19.03.2019 15:50 Реклама
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19.03.2019 15:50
ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в трех отделениях Волгоградской области. Всего система внедрена в 270 офисах банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, до конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.
Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг. Эту процедуру можно совершить в одном из региональных офисов банка по адресам:
- г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда д. 32
- г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8
- г. Волжский, пр. Ленина, д. 75
Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.
«Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.
Справка. Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.
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