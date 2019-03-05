Проезжая часть на Центральной набережной Волгограда станет шире

Общество 05.03.2019 12:47
509 2
05.03.2019 12:47
В ближайшее время планируется приступить к расширению улично-дорожной сети Набережной имени 62-й Армии на участке от Царицынской водокачки до центральной лестницы, сообщает ИА «Высота 102». Первым этапом станет пересадка в другие места елок и кустарников, растущих сейчас у здания водокачки, в котором в дальнейшем разместится Дворец бракосочетаний. Как уточнили в мэрии Волгограда, все деревья живыми и здоровыми переместят в городские парки и скверы.
Предстоящая масштабная реконструкция нижней террасы набережной подразумевает развитие территории, поэтому расширение дорожного проезда и организация удобных парковок необходимы. Активный этап обновления начнется с наступлением тепла.
Как сообщалось ранее, утвержденным проектом реконструкции Центральной набережной предусмотрено строительство многоуровневых террас, спусков, а также амфитеатра с мостовым переходом через проезжую часть рокадной дороги. Площадь новой зеленой зоны с фонтанами составит 16 га. По задумке архитекторов, главным элементом обновленной городской набережной от речного порта до памятника «БК-13» станет прогулочная аллея длиной 18 км. Конечный срок реализации дорогостоящего проекта (почти 2 миллиарда рублей), на который выделены федеральные деньги, - 2021 год.
Реклама
Популярное по теме
13.02.2019 15:41
28225 4
16.02.2019 09:39
30850 9
26.02.2019 09:56
16134 7
В Волгограде – первые отставки мусорной «проформы»05.03.2019 12:31
В Волгоградской области главврача сельской больницы наказали за молчание05.03.2019 10:50
Строительство главного собора в Волгограде идет с опережением графика05.03.2019 10:34
Школа генералов и депутатов: факультету подготовки следователей Волгоградской академии МВД – 15 лет05.03.2019 05:03
Водителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о непогоде04.03.2019 19:00
«Прокачка» ситуационного центра губернатора Волгоградской области обойдется в 50 млн рублей04.03.2019 17:35
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогой04.03.2019 16:15
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалилась04.03.2019 15:32
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджета04.03.2019 14:23
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думы04.03.2019 12:55
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»04.03.2019 12:23
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в Москву04.03.2019 12:14
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»04.03.2019 12:09
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусора04.03.2019 12:04
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домах04.03.2019 11:03
Реклама