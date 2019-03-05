«Сады Придонья» применили новые агротехнологии

Экономика 05.03.2019 10:38
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05.03.2019 10:38
Во всех садоводческих хозяйствах компании ведутся работы по подготовке к сезону-2019. На площади свыше 500 гектаров сада, отведенного под выращивание яблок высшего сорта, уже завершена плодовая обрезка по современным технологиям, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
В конце 2018 года компания «Сады Придонья» объявила об открытии нового направления в сельскохозяйственном производстве — выращивании и реализации на рынке РФ яблок высшего сорта. В связи с этим аграрии применили различные технологические подходы в ряде важных работ.
«В Донском филиале на площади 520 гектаров была проведена обрезка деревьев по другой технологии, — говорит главный агроном компании «Сады Придонья» Олег Сергеев. – В новом сезоне перед нашим южным подразделением стоит непростая задача — вырастить и собрать урожай яблок высшего сорта с последующей закладкой во фруктохранилище, объем первой очереди, которого рассчитан на 10 тысяч тонн яблок. Объект будет введен в эксплуатацию уже этим летом, так что предстоит большой объем работы».
По словам главного агронома, в результате новой обрезки у плодовых деревьев улучшается освещенность кроны, перераспределяются питательные вещества. Все это приводит и к повышению качества плодов. Они становятся крупнее, одной калибровки, быстрее созревают и лучше хранятся.
Сейчас в хозяйствах компании идет обрезка косточковых культур, а после в филиалах приступят к формированию молодых садов. Это необходимо провести до наступления периода вегетации (до появления почек).
Напомним, общая площадь сады компании «Сады Придонья» составляет свыше 8 тыс. гектаров, из которых 50% — это плодоносящие сады, 38% — молодые, 12% — сады под раскорчевку.
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