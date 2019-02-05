Происшествия

В Волгоградской области женщина воткнула нож в грудь настойчивого ухажера

Происшествия 05.02.2019 12:15
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05.02.2019 12:15


Совместное застолье закончилось для двоих жителей села в Ольховском районе вызовом бригады "Скорой помощи". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в больницу с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки был доставлен 58-летний мужчина. Установлено, что он распивал спиртное в компании 43-летней дамы. Приняв порцию горячительного, он стал требовать от женщины интима, но ей это не понравилось. Чтобы избавиться от назойливых ухаживаний, она схватила со стола кухонный нож и нанесла удар потерпевшему в область грудной клетки. После этого она вызвала медиков, пояснив, что ее сосед сам поранил себя ножом и истекает кровью. Женщину задержали, свою вину в содеянном она признала. Возбуждено уголовное дело.

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