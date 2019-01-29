Происшествия

В Волгограде произошла массовая кража госномеров с автомобилей

Происшествия 29.01.2019 16:48
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29.01.2019 16:48


Массовое хищение госномеров произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на данный момент в полицию поступило уже 13 заявлений от жителей района. Известно, что злоумышленники скрутили государственные номера с автомобилей как отечественного, так и иностранного производства. Кражи зафиксированы на ул. Депутатская, Хользунова, Титова, Таращанцев, Штеменко и Гуртьева. Во всех случаях владельцам предлагалось перечислить денежные средства за возврат. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. Известно, что часть номеров их владельцам удалось найти после тщательного обследования соседних улиц.
В главке напомнили, что массовые хищения госномеров с целью возврата за денежное вознаграждение в Волгоградской области были отмечены в 2012-2014 годах. Кражи прекратились после того, как в 2014 году в УК РФ была введена специальная статья, предусматривающая уголовную ответственность за подобные деяния - УК РФ Статья 325.1. Отметим, что за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства грозит лишение свободы на срок до 1 года, а в случае если действовала группа лиц - до 4 лет лишения свободы.

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