Расследования

В Волгограде бизнес-махинация довела бывшего сотрудника суда до колонии

Расследования 16.01.2019 17:34
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16.01.2019 17:34


Один год и десять месяцев в колонии общего режима проведет бывший секретарь мирового судьи Магомед-Расул Рабазанов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчина незаконно использовал бланки исполнительных листов.
По данным суда, Рабазанов после увольнения прихватил с собой три чистых бланка, которые он хотел выгодно "инвестировать". Мужчина подделал исполнительный лист, который был выдан на основании несуществующего решения суда о взыскании в пользу его родственника от страховой компании 700 тысяч рублей. При этом близкий Рабазанова об этой махинации даже не подозревал.
Рабазанов вину свою признал и полностью возместил причиненный ущерб.

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