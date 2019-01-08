ТОП-15 самых популярных видео «Высоты 102» в 2018 году









ИА «Высота 102» продолжает подводить итоги 2018 года. На очереди – гигабайты отснятых видеоматериалов, многие из которых стали невероятно популярными в интернете. Самые просматриваемые ролики «Высоты 102» в 2018 году посвящены чемпионату мира по футболу. Это и неудивительно – за событиями в городе-герое в дни мундиаля наблюдал весь мир.

С чемпионата мира, пожалуй, и начнем. Итак, ТОП-5 лучших видео о мундиале в Волгограде. Берем мандарины, шампанское, устраиваемся поудобнее и погнали!





1. В Волгограде странный подарок от русских обескуражил исландцев (320 тысяч просмотров)







За пару часов до матча «Нигерия – Исландия» 22 июня на подступах к стадиону был шумный праздник. Группа разморенных жарой «викингов» с изумлением разглядывала подозрительный предмет, который им презентовали русские друзья. За юмор, обаяние и непосредственность исландцев это видео, очевидно, и накликало больше всего просмотров.





2. Англичане в Волгограде: «Ни один аэропорт мира нас так не встречал!» (313 тысяч просмотров)







Гостям из туманного Альбиона город-герой оказал самый душевный прием – в аэропорту их встречали с музыкой! Сдержанные и скромные англичане оценили радушие волгоградцев.





3. Болельщик из Иордании: теперь я буду отдыхать только в России - в Волгограде (232 тысячи просмотров)







Стоматолог из Иордании, выпускник волгоградского медуниверситета Авад Луай не был в городе на Волге с 1997 года. По иронии судьбы, он оказался в той самой поликлинике, где когда-то проходил практику. О своих впечатлениях от встречи с коллегами и городом 20 лет спустя – в репортаже ИА «Высота 102».





4. Болельщик из Мексики: О Волгограде я узнал из голливудского фильма (227 тысяч просмотров)







ИА “Высота 102” решили узнать у гостей из Мексики, Нигерии и Исландии, что им известно о Сталинградской битве и Мамаевом кургане, что чувствуют они, оказавшись в канун дня Памяти и скорби в месте, где шли кровопролитные бои. Откровения иностранцев – в сюжете информагентства.





5. Вкус победы: в Волгограде фанаты на коленях встретили выход России в четвертьфинал (143 176 просмотров)







Вечером 1 июля на площадке фан-феста в Волгограде творилось невообразимое. После того, как российский вратарь Игорь Акинфеев отбил последний мяч в серии пенальти, фанаты буквально «слетели с катушек», «Высота 102» собрала в одном видео эмоции болельщиков – прочувствуйте их снова. Как же здорово все-таки было!





Яркий праздник ЧМ-2018 буквально ворвался в размеренную жизнь Волгограда и также быстро закончился. Но были и другие события – радостные и печальные, видеохроника которых привлекла внимание тысячей людей. Предлагаем вашему вниманию Топ-10 самых популярных сюжетов «Высоты 102» 2018 года «до» и «после» футбольного первенства.





1.Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформе (309 397 просмотров)







Удивляться не приходится, почему именно эта тема вызвала ажиотаж среди аудитории «Высоты 102». Не все жители региона знают, но депутаты Волгоградской областной думы внесли свою лепту в утверждение пенсионной реформы. Большинством голосов парламент поддержал принятие Госдумой федерального закона. Зачем они это сделали и почему – в сюжете информагентства.



2. Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику

(134 тысячи просмотров)







Заседание Волгоградской областной думы, которое прошло 3 июля, надолго запомнится депутатам. Причем не утвержденными законами, а поведением одного из народных избранников. На глазах у трех десятков парламентариев, сотрудников аппарата думы, чиновников обладминистрации и журналистов из уст председателя комитета по культуре областной думы несколько раз вырвались нецензурные выражения. Скандал имел продолжение – вскоре депутату пришлось прилюдно извиняться перед коллегами за свое поведение.





3. Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!

(132 тысячи просмотров)







И снова тема повышения пенсионного возраста. 28 июля на митинг против реформы к «Царицынской опере» пришли свыше 700 человек. Печальная история волгоградки, которую она рассказала на пикете, взбудоражила общественность и вызвала волну возмущений.





4. Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов

(84 тысячи просмотров)







Жуткая трагедия потрясла город в июне 2018 года. Шумный праздник на катамаране закончился гибелью 11 человек. Судно не было зарегистрировано, и его владелец не имел права выходить на реку, тем более в ночное время. 12-местное плавсредство шло по Волге с перегрузом, без бортовых огней и врезалось в баржу.





5. Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории

(86 тысяч просмотров)







Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде и снял серию материалов обо всем, что здесь увидел. Главной целью было рассказать правду о городе на Волге, ужасами которого зарубежная пресса периодически пугает будущих гостей чемпионата мира.





6. В Волгограде ливень пробил брешь в насыпном склоне у "Волгоград Арены"

(76 тысяч просмотров)







Такого не ожидал никто! 16 июля ливнем размыло насыпной склон стадиона «Волгоград Арена». В образовавшийся провал, по приблизительным оценкам, мог поместиться двухэтажный дом. Сотни метров рокадной дороги оказались затопленными грязевыми потоками. Вспоминаем и ужасаемся.





7. Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки

(34 тысячи просмотров)





Убийство 31-летнего жителя Волжского у жилого дома неизвестный снял на камеру мобильного телефона. Потасовка между двумя мужчинами произошла из-за громкой музыки в машине. На видео слышно, что мужчину, который хладнокровно произвел два выстрела, разобраться с обидчиком призывала его супруга.



8. В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой

(26 281 просмотров)







Депутат Волгоградской гордумы от КПРФ Андрей Анненко и его супруга оказались в центре скандала с укусом собаки, потасовкой, обращением в травмпункт и полицию. Жена политика приехала в клинику для беседы с директором учреждения. Однако конструктивного диалога между сторонами не вышло – все закончилось рукоприкладством.





9. В Волгограде белый Мерседес сбил школьника и скрылся с места ДТП

(24 тысячи просмотров)







7 декабря в Ворошиловском районе Волгограда иномарка сбила 13-летнего мальчика и скрылась с места происшествия. Ребенка, который не успел перебежать дорогу на зеленый сигнал светофора, отправили в реанимацию. Сбежавшего водителя в тот же день задержали.





10. В Волгограде пожарные спасли кота при тушении дома

(15 тысяч просмотров)







В феврале при пожаре в жилом доме по ул. Кузнецова в Волгограде пожарные откачали кота, который надышался дымом. Спасатели поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой.











