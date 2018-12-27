В Волгограде работник центра соцпомощи с другом стали мошенниками-миллионерами



Реальные сроки заключения сегодня получили бывший работник «Центра социальной защиты населения по Кировскому району Волгограда» Любовь Аганина, а также ее знакомый Александр Колядин. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, соцработник и ее друг были осуждены за мошенничество в особо крупном размере и за подстрекательство к мошенническим действиям.

Как было установлено в суде, с октября 2016 по май 2017 Аганина назначала государственные пособия гражданам, чьи персональные данные предоставлял ее друг Колядин. В дальнейшем мужчина обналичивал с банковских карт незаконно начисленные деньги. Таким образом Аганина и Колядин "заработали" четыре с лишним миллиона рублей. Часть денег — более 900 тысяч рублей - в ходе обыска было обнаружено в квартире осужденной.

Теперь бывший соцработник Любовь Колядина проведет 4 года в колонии общего режима. Но суд дал ей отсрочку: женщина отправится за решетку через 7 лет. Как раз в это время ее 7-летний сын достигнет 14-летнего возраста. А вот Владмимир Колядин был взят под стражу прямо в зале суда. Он проведет в тюрьме три с половиной года.