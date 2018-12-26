В Волгоградской области снегом завалило дороги к населенным пунктам

Общество 26.12.2018 11:26
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26.12.2018 11:26
Сложная дорожная обстановка наблюдается вблизи населенных пунктов Антиповка, Белогорки, Умет в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в связи с изменением погодных условий в виде сильного снега и ухудшения видимости, затруднено движение на федеральной автодороге "Сызрань-Саратов–Волгоград" в Камышинском районе. Объезд рекомендуется осуществлять по автодороге "Камышин-Ольховка-Иловля".
По данным администрации Камышинского района, снег идет в Камышине и Камышинском районе с вечера вторника. За ночь выпало порядка 15 – 20 миллиметров осадков, в связи с чем дорожные службы переведены на непрерывный режим работы.
Как уже сообщало информагентство, в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения автомобильного транспорта на федеральной автодороге "Сызрань-Саратов–Волгоград" с 325 по 375 км (Саратовская область с. Красноармейск).
Госавтоинспекция по Волгоградской области рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущего автомобиля, боковой интервал и воздержаться от обгонов. Менее опытных же водителей и автовладельцев в ближайшие дни просьба воздержаться от поездок на личном транспорте.
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