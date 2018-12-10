Аварию на теплосетях в Волгограде обещают устранить к ночи









Жители домов в Советском районе Волгограда ждут устранения аварии на теплосетях. В «Концессиях теплоснабжения» обещают закончить работы до полуночи. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, сообщение о порыве на тепловом трубопроводе диаметром 500 миллиметров поступило сегодня вечером. От данной сети тепло получают объекты в Советском районе, в том числе жилые дома.

Инцидент зарегистрирован на сетях, не принадлежащих ООО «Концессии теплоснабжения», подчеркнули в ресурсоснабжающей организации. Однако специалисты компании оказали помощь собственнику сетей, отправив к месту порыва аварийную бригаду и экскаватор — это необходимо для скорейшего восстановления циркуляции теплоносителя.



