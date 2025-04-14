В мэрии Волгограда назначены новый замглавы и руководитель пресс-службы





В администрации Волгограда произошли кадровые изменения. Как сообщает V102.RU, с 14 апреля к своим обязанностям приступили новый заместитель главы города Евгений Коробко и председатель комитета по информационной политике Максим Баннов.

Евгений Коробко родился в 1982 году. Окончил ВолГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С декабря прошлого года исполнял обязанности заместителя главы Волгограда.

Баннов родился в 1983 году. Окончил ВолГУ по специальности «История». В администрацию города перешел из МКУ «Городской информационный центр». До марта 2022 года он руководил центром управления регионом.

Коллаж V102.RU: Максим Баннов