Общество

Депутат Госдумы Арефьев попал в скандал после слов о готовности «жечь собачников»

Общество 21.03.2025 17:01
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21.03.2025 17:01


Депутат Госдумы от Волгоградской области коммунист Николай Арефьев шокировал общественность резкими заявлениями на тему бездомных собак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на издание «Абзац», Арефьев заявил, что поддерживает позицию коллег по Госдуме относительно животных без владельцев. 

– Я не люблю людей, которые любят собак и не любят детей. Когда собаки разрывают детей, им это доставляет удовольствие. А если им это доставляет удовольствие, то их за людей считать нельзя. Я уже всем сказал, что меня избирали депутатом люди и я буду защищать людей. Общество доверило мне это положение и звание. Вот когда меня будут избирать собаки, буду защищать собак. Но сегодня я буду защищать людей всеми мерами – и от собак, и от фашистов, и от кого угодно, – высказался Арефьев.

– Миллионы животных страдают, но почему-то люди защищают только собак, которые раздирают людей. В регионах ведь ужасная статистика. В Ставрополе девятилетнюю девочку разорвали в клочья. Да я за одного разорванного ребёнка готов всех собачников облить бензином и сжечь, – продолжил парламентарий.

Отметим, что в Госдуме буквально соревнуются в перечислении методов, которыми депутаты собираются решать проблему с бездомными собаками. Так, например, народный избранник Николай Цед считает, что собак надо пускать на мыло. Он привел в пример практику, которая существовала, как он утверждает, в Советском Союзе. 

На этом фоне другой волгоградский депутат Андрей Гимбатов выглядит «голубем мира». Он поддержал умерщвление собак по причине неизлечимых болезней и по истечению срока пребывания бездомных животных в приютах. Однако заверил он, закон, который собираются принять в Госдуме, не предусматривает «тотального уничтожения собак и тем более, их отстрела на улице». 

К слову, сенатор Андрей Клишас уже пригрозил Арефьеву уголовным преследованием за его слова и потерей мандата. 

Между тем, напомним, недавно депутаты Волгоградской областной думы заочно поддержали изменения в федеральный закон, которые  касаются передачи субъектам РФ права самостоятельно определять порядок работы по обращению с животными без владельцев. В частности, устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.

Данный законопроект направлен на защиту жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, считают депутаты. В свою очередь зоозащитники опасаются, что принятие этого законопроекта станет основой для массового уничтожения бездомных собак в регионах. 

Фото: пресс-служба Госдумы 

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