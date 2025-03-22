Спорт

Юные волгоградские гандболистки взяли бронзу на первенстве России в Астрахани 

Спорт 22.03.2025 14:00
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22.03.2025 14:00


В Астрахани накануне, 21 марта, завершилось первенство России среди гандболисток не старше 17 лет. Сборная Волгоградской области, составленная из воспитанниц спортивной школы по гандболу «Динамо», завоевала бронзовые медали турнира, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».

В финальном этапе соревнований приняли участие 12 лучших коллективов страны - триумфаторы и призеры зональных состязаний в данной возрастной категории. Волгоградская команда под руководством специалистов Елены Супрун и Ольги Рязановой попала в группу «А», где поочередно уверенно обыграла соперниц из Приморского края, Омской и Воронежской областей. На групповой стадии наши спортсменки уступили только оппоненткам из Москвы - 19:24. Затем юные волгоградки реабилитировались в битве со сборной Ленинградской области, победив с крупным счетом 34:13. В итоге динамовки вышли в плей-офф со второго места.

Подопечным Супрун и Рязановой в полуфинале противостояли представительницы самарского региона. Воспитанницы спортшколы «Динамо» в захватывающем противостоянии проиграли «минус четыре» - 26:30. В результате уступивший коллектив боролся за медали в матче за третье место с хозяйками - Астраханской областью. Снова поединок с участием волгоградских гандболисток получился упорным. Наша команда по итогам первого тайма лидировала с отрывом - 17:13. После перерыва волгоградки удержали и даже увеличили преимущество к финальной сирене - 32:27.

Таким образом, сборная Волгоградской области среди девушек до 17 лет завоевывает бронзу первенства в данной возрастной категории. Лучшим игроком турнира в волгоградском составе стала голкипер Татьяна Савельева. Капитан команды Ульяна Куценко признана организаторами лучшей левой полусредней соревнований, а также она включена в символическую сборную по итогам первенства.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Синара»  

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