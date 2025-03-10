Общество 10.03.2025 12:23
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10.03.2025 12:23
В Волгограде скончался бывший директор Центрального бассейна волгоградских профсоюзов Владимир Дубенский. Печальную новость сообщил в своем ТГ руководитель плавательного клуба «Альбатрос» Александр Манкевич, передает V102.RU.
- Умер многолетний легендарный директор бассейна Центрального стадиона волгоградских профсоюзов Владимир Иванович Дубенский. Он держал на плаву бассейн в сложные 90-е годы. Я также ему обязан успехом нашего клуба и спортсменов, которые стали участниками олимпийских игр и чемпионами России. Он всегда нам помогал в работе. Светлый был человек, - сказал Александр Манкевич.
По данным ТГ ProСпорт Волгоград+, Владимиру Ивановичу было 85 лет. Он перенес операцию, но не смог пережить осложнения и скончался в реанимации 8 марта.
Прощание с Владимиром Дубенским состоится 12 марта в 12:00 на Димитриевском кладбище. Похоронят его на новом Ворошиловском кладбище.
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