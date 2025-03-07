В Волгограде резкое потепление позволило запустить речные трамвайчики





8 марта в Волгограде официально откроется новый сезон речной навигации. Как сообщает ИА «Высота 102», экстремальное потепление позволило властям объявить о запуске речных трамвайчиков по маршруту «Волгоград — Культбаза».

- До 18 марта в соответствии с утвержденным расписанием теплоходы по данному направлению будут совершать по четыре рейса в день четыре раза в неделю — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправки на Сарпинский — в 08:15 и 15:30, обратно — 09:30 и 16:40, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Муниципалитет также обещает нарастить количество рейсов с началом дачного сезона и запустить остальные речные маршруты. Однако расширение речной навигации во многом будет зависеть от паводковой обстановки.

Напомним, изначально власти обещали запустить речные трамвайчики с началом марта, однако впоследствии планы пришлось скорректировать из-за заморозков. Ранее редакция сообщала о грядущем повышении стоимости проезда на некоторых речных маршрутах.