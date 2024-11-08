Общество

В госсобсвенность из частных рук вернули 7000 кв.м. земли Волго-Ахтубинской поймы

Общество 08.11.2024 15:33
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08.11.2024 15:33


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области постановил вернуть из частной в государственную собственность более 7 000 кв.м. земли, расположенной в природном парке Волго-Ахтубинская пойма. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства было установлено, что администрация района отдала частным лицам в собственность три земельных участка на территории Куйбышевского сельского поселения кадастровой стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Однако администрация не имела таких полномочий, так как данная земля находится в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

- В суд предъявлены исковые заявления о признании сделок по отчуждению земельных участков недействительными и возвращении их в государственную собственность. Решением Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области иски прокурора удовлетворены, - сообщила Черединина.

Решение в законную силу еще не вступило.

Фото: V102.RU (архив)

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