Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области постановил вернуть из частной в государственную собственность более 7 000 кв.м. земли, расположенной в природном парке Волго-Ахтубинская пойма. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства было установлено, что администрация района отдала частным лицам в собственность три земельных участка на территории Куйбышевского сельского поселения кадастровой стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Однако администрация не имела таких полномочий, так как данная земля находится в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

- В суд предъявлены исковые заявления о признании сделок по отчуждению земельных участков недействительными и возвращении их в государственную собственность. Решением Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области иски прокурора удовлетворены, - сообщила Черединина.

Решение в законную силу еще не вступило.

Фото: V102.RU (архив)