Общество

Под Волгоградом пассажиру такси грозит 10-летний срок за нападение на водителя

Общество 08.11.2024 09:46
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08.11.2024 09:46


В Светлоярском районе Волгоградской области следователи завершили сбор улик по разбойному нападению на женщину-таксиста. Как сообщает ИА «Высота 102», в совершении преступления обвинён 27-летний местный житель.

- 6 июля 2024 года обвиняемый, находясь в такси, схватил за шею 47-летнюю женщину-водителя. Используя в качестве оружия металлический предмет, похожий на отвертку, злоумышленник направил его в сторону потерпевшей и под угрозой причинения вреда здоровью потребовал денег, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Заметив лежащие в машине 2,5 тыс. рублей, мужчина похитил средства и поспешил покинуть место преступления.

Несмотря на собранные доказательства, свою причастность к разбойному нападению обвиняемый отрицает. При этом прокуратура сочла вину местного жителя полностью доказанной. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено Светлоярским районным судом.

Отметим, обвиняемый ожидает вердикта под стражей. За разбой с угрозой применения насилия мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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