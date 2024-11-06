В Дубовке локализован пожар на территории заброшенного санатория

6 ноября в Дубовке Волгоградской области произошёл пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером пламенем оказалась объята одна из построек на территории лечебно-профилактического учреждения.
- По предварительным данным, на территории бывшего санатория горел неэксплуатируемый, частично разрушенный летний домик. В 17:09 горение локализовано, тушение продолжается, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, площадь пожара, а также причины его возникновения специалисты обещают уточнить после ликвидации возгорания.
Фото и видео: Дубовский базар / t.me