В Волгограде восстановили 500 квадратных метров асфальта после ремонтных работ





С начала сентября в областном центре восстановлено 500 квадратных метров асфальта после проведения работ на тепловых сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», покрытие восстановлено на проезжей части и во дворах в Центральном районе по улицам 7-й Гвардейской, Ткачева, Дымченко и Чуйкова, в Ворошиловском районе – на Баррикадной, Академической, Ростовской, Симбирской, Огарева, а также в Советском районе по улице Ярославской.

- Силами подрядной организации проведена очистка территории от мусора, а затем, согласно технологии, проведены обратная засыпка места разрытия песком, щебнем и обязательное уплотнение смеси специальной виброплитой, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.





Напомним, что ранее коммунальщиками уже восстановлено 700 квадратных метров асфальта в Центральном, Ворошиловском и Советском районах.

Фото: «Концессии теплоснабжения»