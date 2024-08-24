В Волгограде за 8,3 млн рублей избавят от травы и трещин монумент «Оборона Царицына»





Власти Волгограда планируют привести в порядок ещё один памятник. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз реставрация ожидает скульптурную композицию «Оборона Царицына», установленную на территории Краснооктябрьского района в сквере у Царицынской оперы.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит демонтировать и отшлифовать гранитные блоки постамента, укрепить бетонное основание и вернуть натуральный камень на место, а также произвести герметизацию швов.

Особое внимание будет уделено бронзовой композиции. Реставраторам необходимо удалить продукты окисления металла, подлатать трещины, а также отшлифовать скульптуру и нанести несколько слоёв гидроизоляции, включая финальное покрытие из воска.

Кроме того, в надлежащее состояние подрядчику предстоит привести и прилегающую к памятнику территорию. Здесь также будут очищены, отшлифованы гранитные плиты и произведена их гидроизоляция специальным полируемым раствором.

Отдельно власти предусмотрели в госзадании и работы по уничтожению облюбовавшей знаковое место травы. Растения, несмотря суровые условия, прорастают между уложенной брусчаткой, портя эстетический вид монумента. Теперь же, в рамках обновления, реставраторам предстоит удалить траву и обработать территорию химическими составами, которые окончательно добьют сорняки.

В целом, на производство реставрационных работ из бюджета выделено 8,3 млн рублей. Исполнитель контракта будет определён по итогу открытого электронного конкурса в начале сентября. Реставрация должна завершиться до конца 2024 года.

Отметим, по информации Волгоградского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры, монумент «Оборона Царицына» был создан в 1962 году народным художником СССР А. П. Кибальниковым и архитектором В. Е. Шалашовым. Памятник посвящён вкладу работников металлургического и оружейного заводов, вставших во время гражданской войны на защиту Царицына от белогвардейцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»