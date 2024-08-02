Общество

Слова Лебедева о «Родине-матери» приняли на штыки волгоградские ветераны

Общество 02.08.2024 20:40
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02.08.2024 20:40


В Волгоградской области разразился скандал после интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Эпатажный дизайнер попытался привлечь внимание к своей персоне, вновь раскритиковав художественный образ святого для россиян монумента «Родина-мать зовёт!». Как сообщает ИА «Высота 102», высказывания новоиспечённого дельца от кутюр потрясли и до глубины души оскорбили волгоградских ветеранов.

- Я сам с интернетом на «вы», но мне показали отрывок интервью Артемия Лебедева иностранному агенту Юрию Дудю, в котором он снова начал рассуждать о нашей великой Родине-матери на Мамаевом Кургане. Его высказывания возмутительны, безнравственны. Мне сейчас звонят многие ветераны города-героя, жители Волгоградской области, которые возмущены его заключениями. Спрашивают – кто он такой, кто дал ему право делать такие высказывания в отношении символа нашей Родины, - задаётся вопросом председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

По мнению общественника, слова дизайнера ложатся тенью как на подвиг поколения победителей, сокрушивших фашизм, так и на самоотверженный труд миллионов советских граждан, участвующих в восстановлении и обустройстве разрушенной боями страны.

Особенно кощунственно эти высказывания выглядят в контексте великого праздника, который в 2025 году отметит наша страна.

- В России и в нашей Волгоградской области мы готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы над нацизмом. Сегодня внуки победителей 1945 года в Специальной Военной Операции выполняют задачи по денацификации на Украине. Для нас Родина-Мать была и будет символом нашей Родины, победившей фашизм и спасшей весь мир от коричневой чумы, символом нашей будущей Победы, - подчеркнул глава совета ветеранов.

Отметим, как накануне сообщало ИА «Высота 102», Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовёт!» «не самым красивым памятником», а его скульптора, ушедшего во время Великой Отечественной войны добровольцем на фронт и прошедшего через тяжелейшие бои Евгения Вучетича, «старым маразматиком».

*Юрий Дудь — признан в РФ лицом, выполняющим функцию иностранного агента.

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