Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августа

С наступлением августа метеорологи прогнозируют высокие температуры воздуха на территории Волгоградской области. По данным регионального ЦГМС, завтра, 1 августа, столбики термометров дотянутся до +30 градусов.
Уже 2 августа синоптики прогнозируют повышение температуры в отдельных районах до +35 градусов. Ветер западный, северо-западный: ночью 6-11 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха 3 августа в Волгоградском регионе также будет колебаться от +30 градусов до максимальных +35. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.