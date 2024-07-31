Общество

Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августа

Общество 31.07.2024 21:57
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31.07.2024 21:57


С наступлением августа метеорологи прогнозируют высокие температуры воздуха на территории Волгоградской области. По данным регионального  ЦГМС, завтра, 1 августа, столбики термометров дотянутся до +30 градусов. 

Уже 2 августа синоптики прогнозируют повышение температуры в отдельных районах до +35 градусов. Ветер западный, северо-западный: ночью 6-11 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха 3 августа в Волгоградском регионе также будет колебаться от +30 градусов до максимальных +35. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. 

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