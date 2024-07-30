



В Среднеахтубинском районе на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел открытую тренировку для школьников Новороссии, Донбасса, Белгородской и Волгоградской областей, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу лагеря.





Для 650 участников смены лагеря «Авангард» встреча с мировой легендой смешанных единоборств стала долгожданным событием. В ходе своего мастер-класса спортсмен рассказал школьникам про самые сложные бои в своей жизни и соперников, а также про волю к победе и даже дал несколько советов.





- Важно быть добрым к другим людям, быть открытым, посещать другие места и страны. Всегда может случиться провал, и это не страшно. И Джефф проигрывал, и вы можете проиграть, но нужно всегда знать, как встать и идти дальше, - поделился опытом Джефф Монсон.





После теоретической части боец продолжил свой мастер-класс с участниками смены на главной спортивной площадке лагеря. Ребятам удалось даже поспарринговаться с чемпионом мира по джиу-джитсу и отработать эффективные техники поединка. Завершением встречи стала большая автограф-сессия, в ходе которой курсанты смогли также сфотографироваться с Монсоном.

Напомним, в гостях у частников смены лагеря уже побывали олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Алексей Петров, пранкеры Вован и Лексус, певец Денис Майданов.

Фото: пресс-служба лагеря «Авангард»