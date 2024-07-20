Расследования

Жителя Волгоградской области арестовали за экстремистские комментарии

Расследования 20.07.2024 07:23
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20.07.2024 07:23


Удаление аккаунта в социальной сети не помогло 60-летнему жителю Фролово избежать ответственности за экстремистские комментарии. 

- В судебном заседании установлено, что Николай В. разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» комментарии экстремистского содержания в виде высказываний, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку происхождения и национальности, - сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мужчина вину не признал. Он пояснил, что удалил свой аккаунт, где размещались комментарии, но данный аргумент суд не убедил.

Его признали виновным по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее житель Фролово уже попадал в после зрения правоохранителей и привлекался судом за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). Тогда в качестве наказания ему был назначен административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

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