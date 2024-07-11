В Волгограде на сгоревшем складе вторсырья есть угроза повторного пожара





На складе по переработке отходов на ул. Былинной в Краснооктябрьском районе Волгограда сохраняется угроза повторного возгорания. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в настоящее время на объекте продолжают работать пожарные расчеты.

По информации местных жителей, утром 11 июля на выгоревшем складе вновь было замечено задымление. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщают, что на месте в настоящее время продолжается проливка отдельных очагов тления.

– Пожарные подразделения находятся на месте, проливают отдельные очаги тления для предотвращения повторного возгорания, – говорится в официальном сообщении управления.

Напомним, склад вторсырья на ул. Былинной загорелся накануне утром. Из-за жары и специфики отходов (картон) пламя быстро распространилось по площади 1200 квадратных метров. В том числе пожар перешел на одноэтажное здание. В тушении были задействованы более 70 специалистов, 24 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области