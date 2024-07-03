Общество

Да это же ноу-хау: салон автобуса №21 в Волгограде остужают с помощью чурбака

Общество 03.07.2024 17:58
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03.07.2024 17:58


В Волгограде пассажиры поделились фотографией нового метода борьбы с  жарой в одном из автобусов маршрута №21. Как сообщает V102.RU, для проветривания здесь не придумали ничего лучше, как просто сделать щель между дверьми, подперев их деревянным поленом. Новшество оценили многие волгоградцы, а фото новой «системы охлаждения» появилось 3 июля в местных телеграм-каналах. 

По словам волгоградцев, неработающие кондиционеры – настоящий бич автобусов на маршруте №21.

– Почему-то именно на этом маршруте не включают кондиционеры! И это с нашим жарким климатом, – жалуются измученные жарой волгоградцы в социальных сетях. 

– В комментариях была бы очень в тему какая-нибудь реклама портативных ручных вентиляторов, – отшучиваются другие пользователи соцсети.  

Несмотря на многочисленные жалобы на состояние кондиционеров в общественном транспорте в соцсетях, в мэрии в свою очередь пояснили, что нареканий по работе систем кондиционирования за прошлый и нынешний год  на маршруте №21 не поступало. 

– Все водители волгоградских автобусов предупреждены о необходимости включать системы кондиционирования воздухе в салоне. Если по какой-то причине кондиционер оказался выключен, пассажир имеет право потребовать его включить, – сообщили в администрации города. 

В случае возникновения проблемы волгоградцам также посоветовали обратиться на телефон горячей линии по транспорту – 23-31-60. Для подтверждения факта нарушения пассажиров просят сообщить дату, время поездки, во время которой было сделано фото, а также при возможности – бортовой номер транспортного средства или билет.

– В настоящее время муниципальным предприятием заключен договор со специализированной организацией на обслуживание, ремонт, заправку оборудования, установленного в подвижном составе более ранних годов выпуска – это порядка 30 машин. На каждую транспортную единицу отводится от одного до двух дней, составлен график, и до конца июля данная работа будет проведена в полном объеме, – добавили в пресс-службе мэрии. 

Фото: Волгоград Поймет / Telegram


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