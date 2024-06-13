Общество 13.06.2024 10:13
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13.06.2024 10:13
По всей стране в День России прошли патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги, организованные «Единой Россией». Как сообщает сайт ER.ru, секретарь генсовета партии, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, в том числе в фестивале дружбы народов.
– Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня, – отметил Турчак.
В Волгоградской области с Днем России жителей региона поздравил секретарь волгоградского реготделения партии, сенатор РФ Сергей Горняков:
– Уважаемые жители Волгоградской области, дорогие земляки! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем России!
В этой дате особый символизм и смысл! Именно в этот день 34 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции и её законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация.
День России, как символ независимости, суверенитета нашего государства, свободы многонационального народа страны, его единения и дружбы! Сегодня мы как никогда понимаем важность сохранения наших ценностей, истории, традиций и культуры. От вклада каждого зависит будущее нашей Родины! Россия – это люди! Ее успех и процветание - это трудовые и воинские подвиги россиян – у заводского станка, в научной лаборатории, за учительским столом, на спортивной арене, за рулем трактора или комбайна!
Все мы можем здесь и сейчас самоотверженно трудиться ради будущего наших детей и внуков, во имя будущих поколений идти к новым победам! Для укрепления российской государственности многое уже сделано, но еще больше предстоит. В основе – ценности свободы и демократии. Нам важно и дальше развивать гражданское общество! Ведь всех нас объединяет желание видеть Россию единым, свободным, сильным и волевым государством.
Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.
Во Владивостоке активисты «Единой России» помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.
Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.
В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после – выстроилась в форме буквы «Z».
В Горно-Алтайске активисты партии вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.
Волонтеры партии в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».
Фото сайт ER.ru
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