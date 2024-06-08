Общество

Денис Бояринцев: Приложим все усилия для выхода «Ротора» в Первую лигу

Общество 08.06.2024 21:28
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08.06.2024 21:28


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвел итоги сегодняшнего гостевого матча с «Уфой», завершившегося со счетом 0:0 в рамках 18-го тура чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.

— Хочется поздравить «Уфу» с решенной задачей, молодцы. Хорошая, интересная команда. Поздравляю коллег по тренерскому цеху и футболистов, многих из которых знаю. Это большой праздник. «Уфа» — это клуб, который побывал в премьер-лиге. Желаем дальнейшего развития клубу! Что касается сегодняшней игры, то мы попробовали более оборонительный вариант. Я вторую неделю в команде работаю, со многими футболистами еще знакомлюсь. Проверяю их возможности. Сегодня выстроили свои действия от защиты. «Уфа» много забивает в последних матчах. Быстрая команда. Решили  больше отдать инициативу, но была хорошая контригра. Где-то мы использовали ситуации при атаках «Уфы». Но я думаю, что последний наш момент на 90-ой минуте — «венец» большой работы. Очень жаль, что не использовали его. Думаю, что нам сегодняшней ничьей нельзя не быть недовольными никак. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, мы хорошо отработали. Надо уже думать о переходных матчах, — заявил наставник волгоградского клуба.

Также  Бояринцев поделился мнением о предстоящем сопернике «Ротора» по стыковым поединкам за выход в Первую лигу — «Новосибирске».

— Мы недавно играли с ними, а я там работал небольшое время. Почти всех знаю. Эта команда сильна, прежде всего, коллективом. Есть хорошие, интересные футболисты. Сложная ситуация, что сейчас нам самим лететь в Новосибирск. Надо вернуться в Волгоград и быстро спланировать выезд. Мы хотим завоевать повышение в классе. Наши болельщики, как и поклонники «Уфы», заслуживают выхода в Первую лигу. «Ротор» — это клуб с богатой историей. «Уфа» тоже успела написать свои страницы в российском футболе. Мы приложим все усилия и постараемся решить задачу. Но я уверен, что и «Новосибирск» очень хочет подняться. Там люди амбициозные. Тем интереснее, посмотрим, — рассказал главный тренер волгоградской команды.

Напомним, 12 июня «Ротор» в первом стыковом матче сыграет в Новосибирске с одноименным клубом, а 16 июня на «Волгоград Арене» состоится ответная встреча. Точное время обоих матчей станет известно позднее.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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