Бушующая в Калмыкия пыльная буря доберется до Волгограда 30 мая

Пыльная буря, которая в настоящее время наблюдается в соседней Калмыкии, дойдет до Волгограда 30 мая, сообщает V102.RU со ссылкой на карту загрязнения воздуха Ventusky.

До этого дня, судя по прогнозу, пыльное облако будет обходить Волгоград стороной, но потом его направление поменяется.

По данным Северо-Кавказского УГМС, в прошедшие сутки в юго-восточных районах Калмыкии отмечалась пыльная буря с ухудшением видимости до 2 км при средней скорости ветра 8 м/с и порывах 16 м/с. Это атмосферное явление в этом регионе прогнозируют до 30 мая включительно.





Фото из архива V102.RU

Скриншот прогноза Ventusky пыльной бури на 30 мая