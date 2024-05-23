Ловить нетрезвых выпускников в Волгоградской области будут 1,5 тыс. полицейских





В Волгоградской области более 1,7 тысячи сотрудников полиции будут нести службу в общественных местах 25 мая. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, основная задача правоохранителей – обеспечить безопасность молодежи и окружающих во время торжеств по случаю Последнего звонка в школах.

– В этом году Последний звонок прозвенит для 35 тысяч учеников в Волгоградской области. Сотрудники полиции будут проводить осмотр помещений школ на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также других подозрительных предметов. Максимально к школам будут приближены маршруты патрулирования нарядов патрульно-постовой и экипажей дорожно-патрульных служб полиции, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Традиционно после окончания торжественных линеек школьники отправятся на гуляния. Будут выставлены дополнительные посты в местах притяжения молодежи, традиционных празднований.

Нарядам полиции рекомендовано обратить особое внимание на предотвращение и пресечение фактов употребления алкогольных напитков несовершеннолетними, совершения ими или в отношении них преступлений и правонарушений.

Отдельно в ГУ МВД обращаются к родителям подростков – полицейские напоминают о том, что по закону Волгоградской области пребывание подростков в общественных местах без сопровождения взрослых разрешено лишь до 23.00.