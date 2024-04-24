Общество

В Волгограде назвали ответственных за памятник участникам СВО

Общество 24.04.2024 09:21
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24.04.2024 09:21


В Волгограде подобрали состав оргкомитета, который займется вопросами создания памятника участникам СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления губернатора Волгоградской области, возглавит организационную структуру первый заместитель главы региона Александр Дорждеев, его заместителями станут глава Волгограда Владимир Марченко и Анна Писемская.
Кроме того, в состав оргкомитета войдут Анатолий Баранкевич, руководитель комитета регионального отделения общественной организации ветеранов ВС РФ, председатель областной думы Александр Блошкин, председатель реготделения «Российского военно-исторического общества» Виктор Василевский, Игорь Воробьев, участник СВО, депутат Госдумы Андрей Гимбатов и ряд других чиновников и общественников.
Также вопросом создания памятника займутся и родственники погибших участников СВО – Ираида Зорина, мать Героя России Дениса Зорина, и Анна Моисеенко, вдова военнослужащего Алексея Моисеенко.
Напомним, с идеей увековечивания памяти героев СВО в октябре прошлого года выступил губернатор Андрей Бочаров. А в начале апреля у подножия Родины матери на Мамаевом кургане прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника.
В администрации Волгоградской области ранее поясняли, что образ будущего монумента выберут  по результатам всероссийского конкурса эскизных проектов, в котором примут участие скульпторы и архитекторы, а также студенты и представители других творческих профессий. 
Фото сайта администрации Волгоградской области

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