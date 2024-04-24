В Волгограде назвали ответственных за памятник участникам СВО

Кроме того, в состав оргкомитета войдут Анатолий Баранкевич, руководитель комитета регионального отделения общественной организации ветеранов ВС РФ, председатель областной думы Александр Блошкин, председатель реготделения «Российского военно-исторического общества» Виктор Василевский, Игорь Воробьев, участник СВО, депутат Госдумы Андрей Гимбатов и ряд других чиновников и общественников.
Также вопросом создания памятника займутся и родственники погибших участников СВО – Ираида Зорина, мать Героя России Дениса Зорина, и Анна Моисеенко, вдова военнослужащего Алексея Моисеенко.
Напомним, с идеей увековечивания памяти героев СВО в октябре прошлого года выступил губернатор Андрей Бочаров. А в начале апреля у подножия Родины матери на Мамаевом кургане прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника.
В администрации Волгоградской области ранее поясняли, что образ будущего монумента выберут по результатам всероссийского конкурса эскизных проектов, в котором примут участие скульпторы и архитекторы, а также студенты и представители других творческих профессий.