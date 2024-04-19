Волгоградские депутаты запланировали подумать о мерах против электросамокатчиков





В Волгограде депутаты областной думы наконец заговорили о возможных ограничениях передвижения электросамокатов по городским улицам. Сегодня, 19 апреля, в думе этому посвятили заседание фракции ЕР. Озвучив возможные меры против беспорядочной езды самокатчиков, парламентарии запланировали вернуться к рассмотрению данного вопроса еще раз.

По информации Волгоградской областной думы, в прошлом и текущем годах сотрудниками областного ГИБДД на территории региона было составлено 574 административных протокола за нарушения правил дорожного движения при эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом вступившие 1 марта 2023 года нововведения лишь размер штрафа в случае нарушения ПДД водителями СИМ в размере до 1500 рублей.

– Вместе с тем в целях обеспечения безопасности пешеходов и водителей электросамокатов во многих субъектах РФ предпринимаются дополнительные меры и правовое регулирование. По мнению участников обсуждения, примером в данном случае могут послужить Москва, Санкт-Петербург и ряд других крупных российских городов, власти которых на своем уровне ввели ограничения и навели порядок с использованием средств индивидуальной мобильности, – справедливо отмечают в областной думе.

Председателю парламентского комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслану Шарифову по итогу сегодняшнего заседания коллеги предложили проработать вопрос вместе с профильными ведомствами. Депутат, в свою очередь, сходу озвучил ряд возможных мер, направленных на борьбу с беспорядочной ездой самокатчиков.

Так, например, по его мнению, было бы целесообразно обратиться к органам федеральной власти с предложением установить в ПДД ограничение максимальной скорости для СИМ – не более 15 км/ч и предусмотреть зоны для их передвижения.

Органам местного самоуправления Волгоградской области, считает Шарифов, следует определить территории, закрытые и открытые для проезда на СИМ. еще одна инициатива парламентария касается установки видеорегистраторов на самокаты.

Отметим, что изобретать что-то новое волгоградским депутатам нет необходимости. В том же Саратове для электросамокатчиков волевым решением городской администрации закрыли центральные улицы. На подходе в соседнем регионе – принудительная блокировка СИМ в случае нарушения водителями правил.