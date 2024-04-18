Волгоградка взыскала 254 тысячи за посылку с зубной пастой вместо элитных кремов

Волгоградский областной суд оставил в силе ранее вынесенное решение о взыскании с недобросовестного продавца на маркетплейсе 254 тысяч 410 рублей за поставку зубной пасты вместо дорогой швейцарской косметики.

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ранее Кировский районный суд Волгограда встал на сторону обманутой покупательницы, которая в сентябре 2023 года заплатила за уходовые кремы фирмы «Valmont» 164 607 рублей. Вместо них ей прислали три тюбика зубной пасты.

Иск был подан к индивидуальной предпринимательнице, которая реализовывала косметику через маркетплейс.

Волгоградка пыталась вернуть деньги, которые перевела за кремы, но ее претензия была оставлена без ответа. Тогда женщина обратилась в суд, который постановил взыскать с предпринимателя деньги за товар, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в сумме 84 803 рубля и неустойку в размере 1% цены товара за период с 25 января 2024 года до даты возврата уплаченных истцом денежных средств.

Решение было обжаловано продавцом, но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.