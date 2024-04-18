



В Волгоградской области водитель автобуса получил серьезные увечья во время ремонта транспортного средства. Несчастный случай, сообщает ИА «Высота 102», произошел накануне в городе Новоаннинский.

По информации экстренных служб, 51-летний мужчина был доставлен в ЦРБ Новоаниннского района во второй половине дня с ул. Народной.



– Насколько известно, автобус, принадлежащий местному перевозчику, находился в этот день на ремонте, который собственными силами производил водитель. В какой-то момент транспортное средство сорвалось с домкрата и придавило мужчину. На момент госпитализации пострадавший был в тяжелом состоянии, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах.

Известно, что у мужчины медики подозревают перелом позвоночника. Также водитель получил травму живота.