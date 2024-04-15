Форвард «Ротора» Дмитрий Лаврищев нечаянно сломал пальцы болельщице

Общество 15.04.2024 15:12
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15.04.2024 15:12
СК «Ротор» и нападающий волгоградского клуба Дмитрий Лаврищев извинились перед преданной болельщицей за нечаянную травму, которую получила девушка. Как рассказали V102.RU в спортивном клубе, на разминке перед матчем сине-голубых и «Родины-2», который состоялся 7 апреля, Дмитрий Лаврищев пробил выше ворот и летевший мяч сломал два пальца одной из зрительниц на трибуне.
Извинения девушке Дмитрий принес накануне, перед матчем «Ротора» и «Чайки». СК опубликовал трогательное фото футболиста с волгоградкой, правая рука которой была закована в гипс.
Фото «Ротора» VK.com
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