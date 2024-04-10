В Росводресурсах рассказали, когда ждать пикового разлива Волги





С 16 апреля Волжская ГЭС начнет поэтапно наращивать темпы сброса паводковых вод. По информации Росводресурсов, ежедневный расход будет увеличиваться на 2 тыс. кубометров. По расчетам специалистов, 22 апреля водосброс достигнет отметки в 26 тыс. кубометров, и на этом уровне он сохранится вплоть до 27 апреля.

Ранее специалисты планировали выйти на данный объем лишь к 23 апреля. В таком режиме Волжская ГЭС должна была проработать в течение пяти дней.

Как сообщает ИА «Высота 102», график прохождения половодья был скорректирован специалистами в соответствии со складывающейся гидрометеорологической и водохозяйственной обстановкой и вновь может быть пересмотрен.