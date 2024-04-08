Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончике

Происшествия 08.04.2024 10:37
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08.04.2024 10:37
В Среднеахтубинском районе ночью погиб человек в пожаре. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось сегодня, 8 апреля, во втором часу ночи. В Краснослободске полыхал металлический вагончик по всей площади. Пожарные справились с огнем в течение часа. Однако без жертв не обошлось.
В сгоревшем вагончике было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Причина пожара пока не установлена.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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