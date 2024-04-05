Федеральные новости

Плотины, дороги и мосты уходят под воду в Саратовской области

Федеральные новости 05.04.2024 17:28
0
05.04.2024 17:28


В Саратовской области 17 мостов в девяти районах оказались под водой. Также в соседнем с Волгоградской областью регионе из-за паводка оказались затопленными частные дома, дороги, плотины. Об этом 5 апреля сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на саратовское правительство. 

В частности, сообщается, что мосты оказались недоступны в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Екатериновском, Ивантеевском, Лысогорском, Перелюбском, Пугачевском и Ртищевском районах Саратовской области. В Балашовском, Вольском и Пугачевском районах затопило 42 двора.  

Шесть участков дорог в Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском и Федоровском районах перекрыты из-за паводка, в Балаковском, Питерском, Пугачевском, Ровенском и Федоровском районах затоплены 13 плотин, – передают саратовские журналисты. 

В сложившейся ситуации саратовские власти организуют лодочные переправы. Такие меры уже предприняты в Аткарске и семи селах соседнего региона. 

Меж тем, в Волгоградской области ситуация с паводком остается контролируемой. В районах отмечают незначительное повышение уровня воды в реках, угрозы населенным пунктам нет. 

Накануне в Росводресурсах сообщили о намерении увеличить объемы сбросов с Волжской ГЭС для заполнения пойменных лугов и водоемов. К 23 апреля планируется достичь максимально установленных сбросов - 26000±500 м³/с. В таком режиме гидроузел будет работать до 27 апреля включительно. 

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.04.2024 18:19
Федеральные новости 05.04.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 12:47
Федеральные новости 05.04.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 08:59
Федеральные новости 05.04.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.03.2024 10:17
Федеральные новости 31.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:23
Федеральные новости 28.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:17
Федеральные новости 28.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2024 14:29
Федеральные новости 26.03.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.03.2024 18:11
Федеральные новости 25.03.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2024 17:11
Федеральные новости 21.03.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2024 16:13
Федеральные новости 21.03.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2024 12:26
Федеральные новости 19.03.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2024 11:38
Федеральные новости 13.03.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 17:41
Федеральные новости 11.03.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2024 14:50
Федеральные новости 11.03.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2024 14:01
Федеральные новости 08.03.2024 14:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
Медик поневоле? Бывший фельдшер рассказала о трудовом рабстве в Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
19:44
До 5 лет тюрьмы: под Волгоградом задержаны браконьеры с 94-килограммовым уловомСмотреть фотографии
19:26
Из Волгоградской области массово выдворяют мигрантовСмотреть фотографии
19:04
«Тут уже дело принципа»: изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водовода готов дойти до СКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршруткиСмотреть фотографии
18:30
Последнего задержанного за избиение волгоградца в автобусе отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:19
СК: теракт в «Крокусе» планировали в годовщину СВО из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
В Волгоградской области еще 470 млн потратят на ремонт дорог в райцентрахСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде задержан подозреваемый в расстреле многодетной семьиСмотреть фотографии
17:41
Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качестваСмотреть фотографии
17:28
Плотины, дороги и мосты уходят под воду в Саратовской областиСмотреть фотографии
16:59
«Лишний раз задумается»: осужденная в Волгограде Агафонова отказалась от общения со СМИ и уехала в СамаруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
В Волгограде вспыхнул пожар в частном секторе: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Методист учебного центра в Волгограде обвиняется в организации незаконной миграцииСмотреть фотографии
15:35
В Волжском пройдут соревнования по мотокроссу «Битва на Волге»Смотреть фотографии
15:30
Под Волгоградом осудят опохмелившегося водителя такси за ДТП с пострадавшейСмотреть фотографии
15:29
«Единая Россия» поделилась планами по капитальному ремонту образовательных учрежденийСмотреть фотографии
14:53
Суд оштрафовал «яблочника» Александра Ефимова за интервью иноагентамСмотреть фотографии
14:50
ВТЗ открыл новый участок подготовки железнодорожных вагонов к погрузкеСмотреть фотографии
14:36
«Дрон не приметит»: под Волгоградом шьют одеяла-невидимки для бойцов СВОСмотреть фотографии
13:45
Суд в Волгограде запретил Агафоновой вести блог после щекотания «Родины-матери»Смотреть фотографии
13:37
Aviaincident: летевший в Волгоград самолет встретил неопознанный шар в небеСмотреть фотографии
13:03
Волгоградских болельщиков развезет по домам дополнительная электричкаСмотреть фотографии
12:47
Принудительное отключение электросамокатов внедряют на улицах СаратоваСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО огнеметчикомСмотреть фотографии
12:27
Прокурор просит отлучить блогера Агафонову от соцсетей за видео с Родиной-матерью в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Жителям частного сектора Волгограда рассказали, как поливать огород и не разориться на оплате водыСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде экс-директор школы идет под суд за присвоение липовых премийСмотреть фотографии
11:29
Три человека из машины с лодкой пострадали во время остановки на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:22
В руководстве Дзержинского райсуда Волгограда произошли переменыСмотреть фотографии
 