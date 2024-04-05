Плотины, дороги и мосты уходят под воду в Саратовской области





В Саратовской области 17 мостов в девяти районах оказались под водой. Также в соседнем с Волгоградской областью регионе из-за паводка оказались затопленными частные дома, дороги, плотины. Об этом 5 апреля сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на саратовское правительство.

В частности, сообщается, что мосты оказались недоступны в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Екатериновском, Ивантеевском, Лысогорском, Перелюбском, Пугачевском и Ртищевском районах Саратовской области. В Балашовском, Вольском и Пугачевском районах затопило 42 двора.

– Шесть участков дорог в Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском и Федоровском районах перекрыты из-за паводка, в Балаковском, Питерском, Пугачевском, Ровенском и Федоровском районах затоплены 13 плотин, – передают саратовские журналисты.

В сложившейся ситуации саратовские власти организуют лодочные переправы. Такие меры уже предприняты в Аткарске и семи селах соседнего региона.

Меж тем, в Волгоградской области ситуация с паводком остается контролируемой. В районах отмечают незначительное повышение уровня воды в реках, угрозы населенным пунктам нет.

Накануне в Росводресурсах сообщили о намерении увеличить объемы сбросов с Волжской ГЭС для заполнения пойменных лугов и водоемов. К 23 апреля планируется достичь максимально установленных сбросов - 26000±500 м³/с. В таком режиме гидроузел будет работать до 27 апреля включительно.

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»