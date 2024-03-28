В Волгограде на ремонт корпуса облбольницы №1 выделили 340 млн рублей

В ближайшее время в Дзержинском районе Волгограда начнётся капитальный ремонт корпуса № 8 ГБУЗ «ВОКБ № 1». Накануне медицинское учреждение объявило о поиске подрядной организации, готовой выполнить соответствующие работы. На эти цели из бюджета выделено 340 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, компании, победившей в открытом аукционе, предстоит заменить в здании системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Также специалисты смонтируют новые системы охраны и оповещения при чрезвычайных ситуациях.

В рамках проекта предусмотрено повышение энергоэффективности здания. Рабочие должны будут демонтировать старые оконные заполнения и установить современные стеклопакеты. Заменены будут все внутренние двери. Предусмотрен контрактом и косметический ремонт помещений.

Отдельное внимание строителям предстоит уделить переоснащению корпуса под современные медицинские и социальные стандарты. Так, помещения должны быть адаптированы для пациентов с ограниченными возможностями, а лечебные палаты оснащены кнопками вызова медицинского персонала.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 12 апреля. По контракту капитальный ремонт корпуса № 8 ГБУЗ «ВОКБ № 1» должен быть завершён в конце ноября 2025 года.